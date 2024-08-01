تراجع أرباح فولكس فاجن في الربع الثاني من 2024

تراجعت أرباح مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات في الربع الثاني من هذا العام، لكنها حققت أداء أفضل من المتوقع نظرا للمشكلات التي واجهتها أكبر علاماتها التجارية.

وأعلنت الشركة اليوم الخميس أن الأرباح التشغيلية انخفضت بنسبة 4ر3% إلى 46ر5 مليار يورو.

وكان المحللون يتوقعون ​​انخفاضا أكبر في المتوسط.

ورغم انخفاض المبيعات في الربع الثاني، ارتفعت الإيرادات بنسبة 1ر4% إلى 3ر83 مليار يورو، وذلك بفضل الأداء الجيد للخدمات المالية، لكن الأرباح انخفضت بنسبة 2ر4% إلى 63ر3 مليار يورو.

وإلى جانب تراجع الأعمال اليومية في شركتي "بورشه" و"أودي" المولدتين للأرباح، كبد شطب الوظائف في شركة العلامة التجارية الأساسية "فولكس فاجن لسيارات الركاب" المجموعة تكاليف مرتفعة. وكانت "فولكس فاجن" خصصت لهذا الغرض 900 مليون يورو، كما هو معروف بالفعل.

ومن المتوقع تسديد النفقات الخاصة التي تبلغ حوالي 7ر1 مليار يورو للإغلاق المحتمل لمصنع "أودي" في بروكسل في الربع الثالث الحالي - ولهذا السبب خفضت المجموعة توقعات أرباحها للعام بأكمله في مطلع يوليو الماضي. وأكدت إدارة المجموعة تحت قيادة الرئيس أوليفر بلوم هذه التوقعات الآن أيضا.