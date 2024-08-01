 هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث اصطدام مقطورة بقطار مطروح - القاهرة - بوابة الشروق
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هيئة السكك الحديدية تكشف تفاصيل حادث اصطدام مقطورة بقطار مطروح - القاهرة

ميساء فهمي
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 1:44 ص | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 1:45 ص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن اصطدام جرار القطار رقم ١٩٣٦/٣٢٠٤ (روسي مكيف) على خط "مرسى مطروح/القاهرة" بسيارة رقم ٣٥٢٩ أدف بالمقطورة رقم ٨٩٧٤ على الطريق الزراعي، مساء أمس الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن الحادث وقع عند الكيلو متر ٦٣.٢٠٠ بين بركة السبع وقويسنا، ونتج عنه سقوط البوجي الأمامي للجرار وبعض التأخيرات، بالإضافة إلى إصابة سائق القطار ومساعده، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى قويسنا العام.

وأضافت الهيئة أنه تم الدفع بفرق الطوارئ لإزالة آثار اصطدام العربة بالقطار من على الخط الطالع، وجارٍ تشغيل الخط النازل مفردًا للقطارات في الاتجاهين.

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