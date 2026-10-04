المغرب يتعادل مع مالي وديا في ختام فترة التوقف الدولي

تعادل المنتخب المغربي مع ضيفه المالي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأحد، في المغرب، في ختام فترة التوقف الدولي الحالية، على أرضية الملعب الكبير بطنجة.

تقدم المنتخب المغربي من ركلة جزاء في الدقيقة 35، نفذها عبد الصمد الزلزولي، فيما تعادل منتخب مالي من تصويبة قوية ومميزة من داخل منطقة الجزاء عن طريق البديل جاوسو ديارا في الدقيقة 77، بعد مشاركته في الدقيقة 65.

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، أمام الجابون وليسوتو بنفس النتيجة 2-0.

كما فازت مالي في أول جولتين كذلك، على حساب كاب فيردي بنتيجة 3-1، ثم ليبيريا 1-0 في الجولة الثانية.