شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية نقابة محامي المنيا لتكريم رموز العمل النقابي بالمحافظة، والمتفوقين من أبناء المحامين، والمحامين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، والنائب محمد عبدالحفيظ، عضو مجلس الشيوخ السابق، وبعض نقباء المنيا السابقين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمنيا وأعضاء من مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة محامي المنيا.

ووجه الدكتور عبدالحليم علام الشكر إلى نقابة محامي المنيا على حرصها على تكريم رموز مهنة المحاماة تقديرا لعطائهم وما قدموه لخدمة المهنة والنقابة، مؤكدا سعادته بتكريم أبناء المحامين المتفوقين، والمحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

وأشار علام إلى أن هناك فجوة بين مجالس النقابات والجمعية العمومية، مؤكدا أن النقابة تدفع ثمن هذه الفجوة حاليا، مشيرا إلى أنه اختار الطريق الصعب بمواجهة الفساد وإصلاح النقابة، بهدف ترك ذكرى طيبة لدى شباب المحامين، وأن يكون لديهم ما يفخرون به في نقابتهم، إلى جانب تأسيس تاريخ جديد للعمل النقابي يذكره المحامون بالخير.

وأكد نقيب المحامين أن العمل النقابي لا يقتصر على التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يتطلب عملا وجهدا حقيقيا لخدمة النقابة والمحامين.

وقال إن الأعمال لا تقاس بالمدة الزمنية التي قضاها المسئول في منصبه، وإنما بما أنجزه وما أسسه من عمل مؤسسي، مؤكدا أنه لا يمتلك عصا سحرية، وأن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت وجهد واستمرار.

وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وإحكام الرقابة المالية وغلق منابع الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمحامين، موضحا أن ذلك أسهم في تحسين الخدمات العلاجية وزيادة المعاشات، مؤكدا أن النقابة تعمل على تحقيق ما فيه مصلحة المحامين.

وأوضح أن المعاشات شهدت زيادة بعد إقرارها من الجمعية العمومية ليصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه والحد الأدنى إلى ألفي جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الدورية، مشيرا إلى تطوير المنظومة العلاجية من خلال الاتفاق مع نقابة الأطباء وأطباء الأسنان، والعمل على تقديم مشروع علاجي يستفيد منه جميع المحامين، وليس فئة بعينها، كما كان يحدث في السابق.

وأكد نقيب المحامين أن النقابة تعمل على زيادة مواردها والحفاظ على أموال المحامين، بما يضمن توجيهها إلى الملفات الأساسية، وعلى رأسها زيادة المعاشات ليستفيد بها الأرامل والأيتام.

وأشار إلى أن النقابة تتعرض لمحاولات لتعطيل أي إنجاز يتم الإعلان عنه، مؤكدا استمرار العمل على تطوير الخدمات والحفاظ على أموال النقابة، بما يحقق صالح الجمعية العمومية.

وحول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح الدكتور عبدالحليم علام أن نقابة المحامين خاضت معارك قوية داخل مجلس النواب، سواء خلال الجلسة العامة أو أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، موجها الشكر للنائب إيهاب رمزي على دوره وما قدمه من جهود داخل مجلس النواب واللجنة التشريعية والجلسة العامة دفاعا عن حقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على استمرار العمل من أجل إصلاح النقابة والحفاظ على أموالها وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، قائلا: "سأظل أتحدث عن الفساد، ولن أتراجع عن الإصلاح ومواجهة المفسدين".

وشهد الحفل تقديم درع تكريم للدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تقديرا لجهوده في خدمة المحامين ومهنة المحاماة، ودعمه المستمر للعمل النقابي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.