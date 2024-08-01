وصف الفنان كريم عبد العزيز ثلاثي الإنتاج حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذين توفوا اليوم إثر حادث سيارة مروع، بأنهم كانوا مثالاً للرجولة والأصالة.

وكتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي نعياً جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بكل الألم والحزن، أنعى أخواتي وأصدقائي وحبيبي، حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال. اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك. لقد كانوا مثالاً للرجولة والأصالة. ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم ويصبرنا جميعاً."

توفي اليوم حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجان الفنيان فتحي إسماعيل ومحمود كمال بالشركة، إثر تعرضهم لحادث أليم على طريق الضبعة.

وكان حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل يستقلون سيارة على طريق الضبعة، وانتقل رجال الأمن والإسعاف إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذهم، لكنهم فارقوا الحياة.

من جانبها، نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتقدمت الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.