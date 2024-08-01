 أمريكا والفلبين تجريان عمليات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي

أفاد بيان صادر عن الأسطول السابع الأمريكي بأن البحرية الأمريكية والقوات المسلحة الفلبينية، نفذتا عمليات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي، لدعم حرية الملاحة والتحليق الجوي في 31 يوليو، ما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشملت العمليات تدريبا على الاتصالات والعمليات السطحية الثنائية الروتينية.

وقال الأسطول السابع على موقعه الإلكتروني إن النشاط التعاوني البحري يظهر قوة التحالف بين الدولتين ويعزز التقدم في القدرات المشتركة في المجال البحري الأمر الذي يدعم السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن البحرية الأمريكية تعمل بانتظام مع حلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كدليل على التزامنا المشترك تجاه النظام الدولي القائم على القواعد.