أعلنت الوكالة الدولية لاختبارات المنشطات (آيتا)، اليوم الأربعاء، إيقاف المصارع الجورجي ياكوبي كايايا، الحائز على الميدالية الفضية الأولمبية، لمدة عامين بسبب تغيبه عن اختبارات الكشف عن المنشطات.

وكان كايايا قد حقق الميدالية الفضية لجورجيا، في أولمبياد طوكيو 2021، في فئة المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 130 كيلوجرامًا، لكنه غاب عن المشاركة في أولمبياد باريس، العام الماضي.

وأوضحت الوكالة أنها فتحت تحقيقًا في مايو/أيار 2024، بعد اتهام كايايا بانتهاك قواعد تحديد أماكن تواجده 3 مرات خلال 12 شهرًا، بدءًا من عام 2023.

وتُلزم هذه القواعد الرياضيين الدوليين، بتحديد مكان تواجدهم لمدة ساعة يوميًا، لتقديم عينات مراقبة المنشطات دون إعلان مسبق.

وأشارت (آيتا) إلى أنها لم تتمكن من تحديد مكان كايايا، بناءً على المعلومات التي قدمها عن تواجده.

وقررت محكمة مكافحة المنشطات، التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس)، إيقاف كايايا، البالغ من العمر 31 عامًا، حتى أبريل/نيسان 2027، مع إلغاء جميع نتائجه المحققة في عام 2024.

ويحق للجورجي الطعن في القرار أمام هيئة الاستئناف، التابعة لمحكمة التحكيم الرياضي.