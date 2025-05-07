السقا: نخوض كل مباراة بروح النهائي من أجل البقاء

أعرب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب الجونة، مؤكدًا أن الفريق يخوض كل مباراة وكأنها مواجهة نهائية في مشوار البقاء بالدوري.

وكان مودرن سبورت قد نجح في تحقيق انتصار مهم خارج الديار، بتغلبه على الجونة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وقال السقا في تصريحات «تلفزيونية» عقب اللقاء:" حققنا فوزًا هامًا على فريق قوي وفي ملعبه، وسط أجواء صعبة. نؤمن بقدرتنا على مواصلة النتائج الإيجابية حتى نحقق هدفنا الأساسي، وهو ضمان البقاء في الدوري الممتاز."

وأضاف:" نلعب كل مباراة على أنها نهائي، دون الالتفات لنتائج الفرق الأخرى. عبد الحق بنشيخة مدرب كبير، ويُجيد دراسة الخصوم بشكل دقيق، وهو ما يصنع الفارق في كل لقاء."

وسجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62، مانحًا فريقه أول فوز خارج الأرض هذا الموسم، والثاني تواليًا بعد الانتصار السابق على غزل المحلة.

ويمثل هذا الفوز الثالث لمودرن سبورت في آخر أربع مباريات، ما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأخير، متساويًا مع إنبي في صراع تفادي الهبوط.

في المقابل، تلقى الجونة أول خسارة له بعد سبع مباريات دون هزيمة (5 انتصارات وتعادلين)، ليظل في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن زد المتصدر.