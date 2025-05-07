فانس: أمريكا تعتبر شروط روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا مفرطة

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في فعالية، اليوم الأربعاء، استضافها مؤتمر ميونخ للأمن في واشنطن إن الحكومة الأمريكية تعتبر أن شروط روسيا الحالية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مفرطة.

وذكر فانس: "إن الروس لديهم مجموعة متطلبات محددة، ومجموعة تنازلات محددة كي ينهوا الحرب. إننا نعتقد أنهم يطلبون الكثير للغاية".

وشدد في ذات الوقت على أهمية تفهم وجهة نظر الكرملين.

وأضاف: "لا ينبغي عليكم أن توافقوا على التبرير الروسي للحرب، وبالتأكيد، انتقدنا أنا والرئيس الغزو الشامل، لكن يجب أن تحاولوا تفهم موقع الطرف الآخر".

وأشار فانس إلى أنه لا يزعم أن الجانب الروسي غير مهتم بالتوصل إلى حل، لكنه أوضح أن هناك حاليا فجوة كبيرة بين أوكرانيا وروسيا.

يشار إلى أن روسيا تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي سيطرت عليها خلال غزوها لأوكرانيا ،وكذلك شبه جزيرة القرم التي كانت قد ضمتها في عام، 2014في اتفاق سلام ولكن كييف ترفض ذلك .