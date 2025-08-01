دخول 614 شاحنة مساعدات خلال 5 أيام من معبر رفح البري

شهد معبر رفح البري بشمال سيناء مرور حوالي 614 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية متنوعة مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية.

وبحسب مصدر مختص عند معبر رفح البري فإن الشاحنات التي دخلت من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، كانت مقدمة من الهلال الأحمر المصرى وهيئة un ودولة الإمارات وقطر والسعودية والكويت، واشتملت على الطحين ومواد غذائية وأنابيب توصيل المياه وخزانات مياه.

وتوقف دخول الشاحنات اليوم الجمعة نظرا للعطلة الأسبوعية فيما يستمر غدا السبت توقف دخول شاحنات المساعدات بسبب عطلة معبر كرم أبو سالم الأسبوعية.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح قبل توقف دخول المساعدات في 17 مارس الماضي، 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.