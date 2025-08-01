فرق الإنقاذ تنقذ 18 شخصا من الغرق على شاطئ العريش بشمال سيناء

شهد شاطئ العريش، انتشارًا مكثفًا لفرق الإنقاذ، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وذلك ضمن خطة المحافظة لتأمين المواطنين خلال موسم الصيف.

وتابع خالد مكاوي، مدير إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، أعمال الانتشار والتأمين على الشاطئ، حيث أكد أن هناك تنسيقًا كاملاً بين مختلف الأجهزة التنفيذية لتوفير أقصى درجات الأمان والراحة لرواد الشاطئ خلال فترة الصيف، وتم إنقاذ 18 حالة من الغرق اليوم.

وأوضح حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن فرق الإنقاذ منتشرة بكثافة بطول الشاطئ، مع توافر المعدات اللازمة والاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة، مشددًا على أهمية التزام الزائرين بتعليمات فرق الإنقاذ.