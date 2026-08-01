جامعة عين شمس تطلق المؤتمر الدولي لجراحة المخ والأعصاب 2026 بالشراكة مع الجمعية البريطانية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس (ASNS 2026)، والذي خُصصت نسخته لهذا العام بالكامل لتخصص جراحة مخ وأعصاب الأطفال، تحت شعار "صياغة مستقبل العقول الشابة"، في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو دعم التخصصات الدقيقة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية للأطفال.

وأُقيم المؤتمر، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وشهد المؤتمر، شراكة علمية متميزة مع الجمعية البريطانية لجراحي المخ والأعصاب (SBNS)، في تعاون يُعد من أبرز محطات المؤتمر، إذ جرى تنظيم برنامج Masterclass in Pediatric Neurosurgery بمشاركة نخبة من كبار جراحي المخ والأعصاب من المملكة المتحدة وعدد من الدول، بما يعزز نقل الخبرات العالمية وتطوير مهارات الكوادر الطبية المصرية.

ورفع المؤتمر، شعار "فريق واحد.. هدف واحد: التميز في الرعاية متعددة التخصصات لجراحات الأعصاب للأطفال"، تأكيدًا لأهمية العمل التكاملي في تقديم أفضل مستويات الرعاية للحالات الدقيقة والمعقدة.

وضم البرنامج العلمي للمؤتمر، 10 جلسات علمية رئيسية، و74 بحثًا علميًا، إلى جانب جلسات نقاش ومناظرات علمية تناولت أحدث المستجدات في جراحات المخ والأعصاب للأطفال، فضلًا عن 5 ورش عمل متخصصة قبل المؤتمر وبعده، ركزت على التدريب العملي ونقل الخبرات في أحدث التقنيات الجراحية.

وفي كلمته، أكد الدكتور طارق لطفي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، أن القسم يشهد تطورًا نوعيًا من خلال التوسع في التخصصات الدقيقة وإنشاء وحدات متخصصة، وفي مقدمتها وحدة جراحة مخ وأعصاب الأطفال، بما انعكس بصورة مباشرة على جودة الرعاية المقدمة للحالات المعقدة، وأسهم في تطوير البرامج التدريبية وفق أحدث المعايير العالمية لإعداد جيل جديد من جراحي الأعصاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم مصطفى رئيس المؤتمر، أن تخصيص المؤتمر بالكامل لجراحة مخ وأعصاب الأطفال يعكس التزام جامعة عين شمس بدعم التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي والتخصصات الدقيقة.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة علمية متقدمة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، بما يعزز ريادة الجامعة إقليميًا ودوليًا.

وشهد المؤتمر، مشاركة واسعة لنخبة من الخبراء الدوليين، حيث استضاف 14 خبيرًا من المملكة المتحدة وإيرلندا والولايات المتحدة وكرواتيا وتونس والمغرب، إلى جانب مشاركة كبار جراحي الأعصاب البريطانيين، ومن بينهم الدكتور ماريو تيو، والدكتور ريتشارد إدواردز، والدكتور رامز إبراهيم، والدكتور روس فيشر، والدكتور أجاي سينها، بإشراف تنظيمي من الدكتور هشام زكي، رئيس قسم جراحة الأطفال بجامعة شيفيلد.

وحظي المؤتمر، بدعم ومشاركة رسمية من كبرى الهيئات العلمية الدولية والإقليمية، بحضور الدكتور ناصر الغندور نائب رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات جراحة المخ والأعصاب (WFNS)، والدكتور عبد الصمد الوهابي رئيس الجمعية القارية الإفريقية لجمعيات جراحة المخ والأعصاب (CAANS)، والدكتور مهدي درمول رئيس الجمعية العربية لجراحة المخ والأعصاب، والدكتور إبراهيم عويس رئيس الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب، بما يعكس عمق التعاون العلمي بين مصر ومحيطها العربي والإفريقي والدولي.

وعلى مدار يومين، ناقش المؤتمر أحدث القضايا العلمية في جراحة مخ وأعصاب الأطفال، ومن بينها علاج استسقاء المخ، وأورام المخ، والعيوب الخلقية، والصرع المقاوم للعلاج الدوائي، وجراحات العمود الفقري، مع استعراض أحدث التقنيات في الجراحات المجهرية والمناظير والجراحات الموجهة.

وحرص المؤتمر، على تعزيز الجانب التطبيقي من خلال تنظيم خمس ورش عمل متخصصة، شملت جراحات الأوعية الدموية التداخلية، وجراحات المنظار العصبي، وجراحات العمود الفقري بالمنظار، إلى جانب ورش تدريبية متقدمة بمعامل مركز الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر حول جراحات قاع الجمجمة، وجراحات الأعصاب الوظيفية، وجراحات الصرع، وجراحة مخ وأعصاب الأطفال.

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور فادي المحرقي رئيس شعبة جراحات المخ والأعصاب الوظيفية بالاتحاد العالمي لجمعيات جراحة المخ والأعصاب، بالمستوى العلمي والتنظيمي لورش العمل، معلنًا سعيه لاعتماد ورش جراحات الأعصاب الوظيفية التي ينظمها قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس برامج تدريبية معتمدة رسميًا من الاتحاد العالمي، بما يعزز المكانة الأكاديمية الدولية للجامعة.

وضم تشكيل اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد علاء الدين أمينًا عامًا للمؤتمر، والدكتور خالد سعود رئيسًا للجنة التنظيمية، والدكتور حمدي إبراهيم رئيسًا للجنة العلمية.

واختُتمت أعمال المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز التعاون بين المراكز البحثية الإقليمية والدولية، والتوسع في تطبيق التقنيات الجراحية الحديثة، ومنها الجراحات المجهرية الدقيقة، والمناظير، والجاما نايف، إلى جانب زيادة برامج التدريب العملي للأطباء الشباب، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للأطفال وترسيخ مكانة جامعة عين شمس كإحدى المؤسسات الأكاديمية والطبية الرائدة إقليميًا ودوليًا.