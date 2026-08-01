الشرطة الإندونيسية تحقق في سبب حريق في صالة سفر بمطار في بالي

تحقق الشرطة الإندونيسية في حريق اجتاح وحدات تجارية مستأجرة في الطابق الثاني من صالح سفر بمطار "آي جوستي نجوراه راي" في بالي أمس الأول الخميس، سبب خسائر تقدر بـ 10 ملايين روبيه (610 دولار)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم السبت.

وقال المحقق الأول آي جيدي سوكا آرتانا، المتحدث باسم الشرطة، إنه لم يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا في الواقعة، وإن محققي وحدة الشرطة بالمطار يحققون في سبب الحريق.

وذكر آرتانا اليوم: "يقوم المحققون حاليا باستجوابات ويجمعون معلومات عن الحريق".

وأشار التقييم الأولي أن الحريق نشب من آلة شواء اللحم قبل أن يمتد إلى نظام شفط الهواء.