باراجواي تعفي الإماراتيين من تأشيرة دخول أراضيها

أعلنت دولة الإمارات العربية، اليوم الأحد، أن باراجواي أعفت الإماراتيين من تأشيرة دخول أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية، السفر إلى جمهورية باراجواي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، موضحة أن الاعفاء دخل حيز التنفيذ فعليا.

وأضافت، في بيان: "تأتي هذه الخطوة بناء على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين حكومتي الإمارات وباراجواي والتي تم توقيعها في سبتمبر من العام الماضي، من قبل أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، ولويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية باراجواي، على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وقال أحمد المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن القرار يتيح لحملة جوازات الإمارات دخول أراضي باراجواي بدون تأشيرة مسبقة ودون دفع رسوم مع إمكانية البقاء فيها لمدة 90 يوما في كل زيارة.

واعتبر المزروعي أن هذا الاتفاق سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الإمارات وباراجواي.