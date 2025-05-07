لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تناقش مشكلات محافظة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها قبل قليل برئاسة النائب احمد السجيني رئيس اللجنة.

ويشارك في اجتماع اللجنة اليوم اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وتناقش اللجنة عدد من طلبات الاحاطة مقدم من العديد من نواب محافظة الغربية.

ووضعت اللجة على جدول أعمالها طلب النائب غباشي بدير بشان عدم السماح للمواطنين بتحمل اسلاك الكهرباء لأعمدة الإنارة العمومية المارة أمام منازلهم وكذلك طلب بشأن تقاعس المحافظة عن إنهاء إجراءات رصف طريق عزبة شعبان من طريق كفر الحما فضلا عن عدم رد الشيئ لاصله بالطرق الكائنة داخل مركز ومدينة طنطا.

كما تناقش اللجنة طلبا للنائب محمود الشامي بشان موقف كفر حجازي العشوائي الكائن امام نفق الكوبري السفلي بمنطقة السبع بنات وضرورة نقله الي موقف سكة زفتي او موقف طلعت حرب كما تناقش اللجنة طلبا للنائب ابراهيم الديب بشان تخصيص قطعة ارض املاك دولة بقرية منشية الامراء مركز المحلة لصالح معهد ابن تيميه الابتدائي الازهري لاجراء التوسعات اللازمة له.

وتناقش وعدد من الطلبات للنائبة امال عبدالحميد بشان الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذلك بشان هدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية.

ووضعت على جدولها ايضا طلبا للنائبة سحر العشري بشان عدم تشغيل موقف العزيزية التابع لجمعية تنمية المجتمع المحلي بسمنود وعدة طلبات للنائبة سامية توفيق بشان عدم تنفيذ المادة 2 من قانون التصالح لمخالفات البناء في بعض قري مركز المحلة وكذلك بشان عدم تنفيذ الحيز العمراني بقري مركز ومدينة المحلة علي ارض الواقع علي الرغم من اعتماده وكذلك لتاخر جهاز تعمير الساحل الشمالي والشركة المنفذة لاعمال التطوير كورنيش محلة ابوعلي من تنفيذ اعمال رصف منطقة مستشفي السلام وحتي الطريق الدائري بالمحلة الكبري علي الرغم من بدء المشروع من 3 سنوات وكذلك احلال وتجديد كوبري صفط تراب مركز المحلة وعدم رصف مدخل قرية بطينة مركز المحلة.

كما تناقش اللجنة طلبي للنائب محمد فايد بشان قطع التيار الكهربائي عن 500 منزل بمنطقة الشونة بكفر الزيات وكذلك بشان اعادة رصف مدخل قرية صان الحجر مركز بسيون.

كما تناقش اللجنة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائب أحمد بلال البرلسي والنائب عامر الشوربجي.