أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأول، أن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، سيبدأ اليوم الأحد زيارة رسمية لإسرائيل تستغرق يومين، معتبرة أن الزيارة تعد «دليلا جديدا على نجاح ما أسمته سياسة «العودة إلى إفريقيا» التى انتهجتها الحكومة أخيرا.



وأكدت الوزارة فى بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيستقبل نظيره الإثيوبى فور وصوله.



ومن المقرر أن يلتقى أحمد خلال زيارة الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، كما سيزور متحف تخليد ذكرى المحرقة «ياد فاشيم» ومديرية الإنترنت الوطنية.



وستتناول المباحثات تعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا، مع التركيز الخاص على مجال الإنترنت، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.



ورحبت إسرائيل بهذه الزيارة، مشددة على أنها تعير اهتماما كبيرا لها لكونها تسهم فى تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون بين الدولتين، مشيدة بالعلاقات بينهما فى مجالات الزراعة والموارد المائية والرى والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أن هذه الزيارة التى تأتى بعد جولة نتنياهو الإفريقية عام 2016 التى شملت إثيوبيا، تعد «دليلا جديدا على نجاح سياسة «العودة إلى إفريقيا» التى ينتهجها نتنياهو والتطلع المشترك لكلا البلدين إلى تعزيز أواصر الصداقة وتعميق التعاون الثنائى.



وتأتى زيارة آبى أحمد إلى إسرائيل قبل أقل من 3 أسابيع من انتخابات الكنيست المقررة فى 17 سبتمبر الحالى، حيث يواجه نتنياهو تحديا صعبا للبقاء فى الحكم.