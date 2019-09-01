آبى أحمد يريد «بث الروح» فى العلاقات مع إسرائيل

نتنياهو: نتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا ورفع مستوى التجارة البينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أن حكومته تتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا ورفع مستوى التجارة البينية التى يمكن أن تتضاعف 10 مرات.

وقال نتنياهو، فى مؤتمر صحفى مشترك فى القدس مع نظيره الإثيوبى آبى أحمد، أمس: «سوف نناقش تعزيز التعاون والتجارة البينية التى يمكن أن تتضاعف 10 مرات، وسوف نتحدث أيضا عن التعاون فى مجال الأمن وإدارة المياه والزراعة».

من جانبه، قال آبى أحمد: «أريد بث الروح فى علاقتنا الثنائية وفق المصالح المشتركة وتوجيهها نحو الشراكة الاستراتيجية»، مضيفا: «نحن نتطلع للمستثمرين الإسرائيليين للمساهمة فى القطاعات الرئيسية بما فيها الرى والمياه والطاقة والملاحة وتحديث قطاع الزراعة فى إثيوبيا».

وأضاف آبى أحمد: «التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل تتعدى العلاقة الثنائية لتصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمى والدولى»، وفقا لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وزار نتنياهو إثيوبيا فى يوليو 2016، فى أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلى فى تاريخ العلاقات بين الجانبين. وتأتى زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى، قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية التى تعتبر «مصيرية» لنتنياهو.

من ناحية أخرى، قال نتنياهو، أمس، إنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة لكنه لم يقدم إطارا زمنيا فى تكرار لتعهد انتخابى قطعه قبل خمسة أشهر.

وأضاف نتنياهو فى كلمة فى مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة حيث حضر مراسم افتتاح العام الدراسى: «بعون الله، سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل.. كجزء من دولة إسرائيل»، على حد قوله.

من جهته، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمى باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، تعقيبا على إعلان نتنياهو: «هذا الأمر يعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدى إلى أى سلام أو أمن أو استقرار»، وفقا لوكالة «رويترز».