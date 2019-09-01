نيكاكسا يحقق فوزا ثمينا على تيخوانا في الدوري المكسيكي

قلب نيكاكسا تأخره 1 / 2 في الشوط الأول إلى فوز ثمين 3 / 2 على ضيفه تيخوانا في الشوط الثاني من مباراتهما فجر اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ورفع نيكاكسا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد تيخوانا عند عشر نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

وكان نيكاكسا البادئ بالتسجيل عن طريق فينتورا ألفارادو في الدقيقة السادسة ولكن تيخوانا رد بهدفين أحرزهما فلاديمير لورونا وخوسيه ريفيرو في الدقيقتين التاسعة و28 لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني ، قلب نيكاكسا النتيجة لصالحه بفضل هدفين سجلهما ديتر فيالباندو وماورو كويروجا في الدقيقتين 53 و78 .