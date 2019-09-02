 شكري: نؤكد على أهمية استقرار وأمن لبنان وضرورة احتواء الموقف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري: نؤكد على أهمية استقرار وأمن لبنان وضرورة احتواء الموقف

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
دينا النجار
نشر فى : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الأحد 1 سبتمبر 2019 - 11:39 م

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للاطمئنان والوقوف على تطورات الأوضاع في لبنان، والتحدث بشكل مباشر فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن الاتصال تضمن استطلاع أي دور تقوم به مصر للتهدئة وعدم تصاعد الأمر، حتى لا يؤدي بأي ضرر للشعب اللبناني الشقيق، متابعًا «أكدنا على أهمية استقرار والأمن لبنان وضرورة احتواء الموقف وعدم تصعيده».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال أنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.
وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.

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