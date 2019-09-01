«رجال الاعمال» تشيد بقرار المالية دراسة حوافز جمركية لتعميق المكون المحلى

رحبت جمعية رجال الاعمال بإعلان وزارة المالية، دراسة إقرار حوافز جمركية على مستلزمات الإنتاج لتعميق المكون المحلى وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعة.



قال على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال إن خفض الجمارك من اهم الحوافز التى يمكن ان تدعم المصانع، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر التكلفة.



واضاف عيسى أن دعم قطاع الصناعة يسهم فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد، إضافة إلى زيادة فرص العمل وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات التضخم والبطالة.



يأتى هذا فى الوقت الذى كلف فيه الدكتور محمد معيط ــ وزير المالية قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات، وتذليل أى عقبات تواجهها، اضافة إلى البحث عن آليات لدعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلى وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح المزيد من الاسواق التصديرية الجديدة.



كاشفا عن البدء فى دراسة عدد من الحوافز الجمركية، بهدف تعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج الصناعة وخصوصا قطاع السيارات، بحيث تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج المستورد.



واوضح عيسى أن دعم الصناعات المغذية وإقرار المزيد من الحوافز الجمركية للصناع يسهم فى زيادة معدلات الانتاج، كما انه يرفع من القدرات التنافسية للمنتجات المصرية وهو ما سيعمل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم الصادرات إلى 55 مليار دولار.