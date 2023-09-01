تقرير: انتشار أمني كثيف بالعاصمة الليبية لمنع مظاهرات رفضا للتطبيع مع إسرائيل

ذكر تقرير إخباري أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت اليوم الجمعة، انتشارا أمنيا كثيفا داخل وخارج المدينة؛ وذلك لمنع التظاهرات الرافضة للتطبيع مع إسرائيل والتي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية على خلفية اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي،تحركات للسيارات المسلحة وفرضها طوق أمني داخل وحول العاصمة، وأكد نشطاء انتشار قوات الامن بشكل مكثف في عدة مناطق، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية.

ياتي ذلك في أعقاب تأكيد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة. وقال، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

كان شباب رافضون للتطبيع مع إسرائيل قد قاموا ليلة الأحد الماضي بإغلاق عدة طرق رئيسية، في طرابلس وأغلب مدن الغرب الليبي عبر إشعال النيران في الإطارات، كما رددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المنقوش احتياطيا عن العمل وأحالها إلى التحقيق على خلفية اللقاء مع كوهين في العاصمة الإيطالية روما مؤخرا.