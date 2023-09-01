حماس تنظم احتجاجات شعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل أخرى، اليوم الجمعة، احتجاجات قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة ما خلف عددا من الإصابات.

وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بإصابة تسعة شبان برصاص قوات إسرائيلية خلال المواجهات على أطراف شرق القطاع تم نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان تظاهر مئات الشبان شرق مدينة غزة وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية ورشقوا بالحجارة قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش ردت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع فيما شوهدت طائرة استطلاع إسرائيلية تطلق قنابل الغاز في أجواء الاحتجاجات.

ولم تعلن حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، علنا عن استئناف التظاهرات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل بعد توقفها منذ نحو عامين باستثناء إحياء المناسبات الوطنية.

إلا أن آليات حكومية شوهدت في الأيام الماضية تجري عمليات تسوية للأراضي في مناطق الاحتجاجات المعتادة شرق غزة.

وقال مسؤول في حماس في اتصال هاتفي مع (د.ب.أ)، إن الحركة بالتوافق مع الفصائل عازمة على تصعيد الاحتجاجات قرب السياج الفاصل "إسنادا للمقاومة في الضفة الغربية ودعما للمقدسات والأسرى الفلسطينيين".

وفي السياق أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق في عدد من قرى ومدن الضفة الغربية خلال الاحتجاجات الأسبوعية لمناهضة الاستيطان.