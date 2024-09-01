وجه الفنان راغب علامة، انتقادات لاذعة لرجال الدين في لبنان، متهمًا إياهم بالدفاع عن الفاسدين وتبني خطاب طائفي يدمر لبنان.

وقال خلال لقاء ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر شاشة "CBC" مساء السبت، إن "كل رجال الدين اللبنانيين يدافعون عن الظالمين في فضائح الفساد، مضيفا أن "هناك نماذج صالحة كثيرة من رجال الدين في لبنان، لكن عندما يصل رجل الدين إلى مركز رجل الدين السياسي؛ يلتزم بمبادئ السياسية والطائفية المرسومة الفترة الحالية لتكسير لبنان".

وأعلن تأيده لفصل الدين عن السياسة بشكل كامل، قائلاً إن دور رجل الدين يجب أن يقتصر على التعليم الديني ونشر الأخلاق ومبادئ الدين، مضيفا: "ليس معنى أني لو مسلم أكره اللي من دين آخر، أو أنا سني أو شيعي أكرهه، هذا ليس الدين؛ هذه صناعة بشرية لتشويه الدين".

وأكد أنه إذا انخرط رجل الدين في السياسة؛ فسوف يصبح ملتزمًا بمبادئ الطائفية التي تمزق لبنان، قائلاً: "النماذج الدينية الطائفية بتكسر البلد".

وأضاف أنه في كل مرة تتحدث فيها وسائل الإعلام عن شخصية فاسدة في منصب رفيع بلبنان؛ يسارع رجل الدين التابع له للدفاع عنه، قائلا: "أنا أؤيد الإنسان المسكين الذي يعمل بعرق جبينه ليربي أولاده، ولكنه في النهاية يجد أولاده يضيع مستقبلهم، أنا ضد كل الساسة في لبنان".