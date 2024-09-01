وفاة سول بامبا مدافع كوت ديفوار السابق

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(د ب أ)- توفى الإيفواري سول بامبا المدافع السابق لكارديف سيتي وليدز يونايتد مساء السبت عن عمر 39 عاما.

وكان بامبا يعمل في فريق أضنة سبور التركي، الذي أعلن نبأ وفاته مساء السبت.

وذكر النادي التركي في بيان "مديرنا التقني سليمان بامبا، الذي أصيب بأزمة صحية قبل المباراة أمام مانيسا أمس، جرى نقله إلى مستشفى جامعة مانيسا جلال باير، وللأسف خسر معركته من أجل الحياة هناك، تعازينا لعائلته ولمجتمعنا".

وتم تشخيص إصابة بامبا بسرطان الغدد الليمفاوية في عام 2021 أثناء وجوده في كارديف، ولكن تم إعلان تعافيه من السرطان بعد دورة من العلاج الكيميائي وعاد للعب مرة أخرى مع فريقي بلوبيردز وميدلسبره.

وسبق لبامبا أيضا الاحتراف في صفوف ليستر سيتي وهيبرنيان ودنفرملاين، كما خاض 46 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار.

وذكر ليدز يونايتد في بيان عبر منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "الجميع في نادي ليدز يونايتد شعر بحزن شديد لسماع نبأ وفاة القائد السابق للفريق سول بامبا".

وأضاف البيان "تعاطفنا وتعازينا لعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة، أرقد في سلام سول، ستبقى في قلوبنا دائما".

من جانبه أوضح نادي ميدلسبره "نشعر بحزن عميق لمعرفة نبأ وفاة سول بامبا عن 39 عاما، قلوبنا مع عائلة سول وأصدقائه في هذه الأوقات، أرقد في سلام".

وخاض بامبا أكثر من 100 مباراة مع كارديف سيتي وعمل في منصب المدرب المساعد لمدة ستة أشهر في 2023.

وأوضح كارديف في بيان عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي "بحزن عميق علمنا بنبأ وفاة أسطورة النادي، سول بامبا".

وأضاف "كلاعب ومدرب كان تأثير سول على النادي غير محدود، لقد كان بطلاً بالنسبة لنا جميعًا، وقائدًا في كل غرفة ملابس ورجلًا نبيلًا حقًا".

وأشار "تعاطفنا مع أصدقائه وعائلته وكل من حالفه الحظ في معرفة وحب سول".