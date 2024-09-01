تقرير: تريزيجيه في قطر لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الريان

أكدت تقارير صحفية قطرية اقتراب محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانتقال لصفوف نادي الريان القطري، في الصيف الجاري.

وأوضحت صحيفة الراية القطرية أن محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور التركي، سينتقل إلى نادي الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي ستنتهي منتصف الشهر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الدولي المصري تريزيجيه قد وصل للدوحة لاستكمال إجراءات انتقاله إلى الريان، قبل الانضمام لمنتخب بلاده.

وأضافت: "تأتي صفقة تريزيجيه ضمن تدعيمات الريان؛ استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستضيف الريان نظيره الهلال السعودي في السابعة مساء 17 سبتمبر الجاري على استاد أحمد بن علي بنادي الريان".

وأكدت الصحيفة أن طرابزون سبور، وافق على عرض من الريان لاستعارة تريزيجيه لمدة موسم واحد، وذلك بعد رفض عرض آخر مقدم من نادي الفتح السعودي.

ويضم الريان حاليًا 8 لاعبين محترفين في صفوفه، وهم: الإسباني ديفيد جارسيا، والبلجيكي جوليين دي سارت، والمغربي سفيان بوفال، والثلاثي البرازيلي؛ تياجو مينديز، وجابريل بيريرا، وروجر جيديس، والبرتغالي أندرية أمارو، بجانب الإسباني رودريجو مورينيو المُصاب.

وأتمت الصحيفة: "رحيل تريزيجيه عن طرابزون مؤكد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في تركيا، والمحدّد لها يوم 13 سبتمبر الجاري، كما اقترب المغربي أشرف بن شرقي من العودة إلى الريان خلال الميركاتو الصيفي الجاري".