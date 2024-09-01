أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تخفيض قيمة جدية حجز الأراضي الصناعية إلى 10% من قيمة الأرض بدلًا من 100 ألف جنيه في السابق، وذلك ضمن التسهيلات الجديدة التي تقدمها وزارة الصناعة مع اطلاق منصة "مصر الصناعية الرقمية" والتي سيتم إطلاق مرحلتها الأولى الأحد.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء السبت، إلى أنه تم منح تسهيلات كبيرة على مدار شهر أغسطس، لافتة أنه تم إلغاء شرط "تقديم خطاب ضمان بنكي" كما كان في السابق، وذلك تيسيرًا على المستثمرين.

وأضافت أنه جرى تبسيط دراسات الجدوى والمستندات المطلوبة من المستثمرين، من خلال استبدالها بنموذج مبسط سهل يتم تعبئته ضمن كراسة الشروط.

وأوضحت أنه بدلًا من اشتراط تقديم ملاءة مالية تثبت قدرة المستثمر على تغطية 25% من إجمالي تكاليف المشروع الاستثماري؛ فقد تم تعديل البند إلى تقديم كشف حساب يغطي 50%.

وأشارت إلى حل مشكلات التأخير في البناء على الأراضي الصناعية تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، من خلال منح مهل زمنية جديدة للمستثمرين المتعثرين 6 أشهر بدون غرامات تأخير لمن تجاوزت نسبة إنجاز بنائه 50%، و12 شهرًا مع إعفاء من 50% من الغرامة لمن لم يستوف 50% من البناء، و18 شهرًا مع إعفاء من 25% من الغرامة لمن لم يبدأ البناء بعد.

وأكدت أن هذه التسهيلات تطبق للمرة الأولى بهذه السرعة والاحترافية، مشيرة إلى أنه لم يكن يتم منح إعفاءات من غرامات التأخير في السابق.