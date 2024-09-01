أذربيجان تنتخب برلمانا جديدا وسط ضعف مشاركة أعضاء المعارضة

انتخبت جمهورية أذربيجان في منطقة القوقاز اليوم الأحد برلمانا جديدا قبل موعده المقرر، مع مشاركة محدودة من أعضاء المعارضة.

وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في تشرين نوفمبر، ولكن تم تقديمها لأن أذربيجان تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذي من المتوقع أن يجذب حوالي 80 ألف ممثل ومندوب من جميع أنحاء العالم.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن العملية الانتخابية مرت دون حوادث. ولم ترد في البداية أي معلومات رسمية عن توزيع الأصوات.

ومن المتوقع أن يحتفظ حزب "أذربيجان الجديدة" الحاكم مرة أخرى بالغالبية العظمى من بين 120 عضوا في البرلمان الجديد. وكانت المقاعد المتبقية قد شغلت سابقا من قبل نواب موالين إلى حد كبير للحكومة.

ولا يُتوقع حدوث تغيير في السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة، التي يحكمها الرئيس إلهام علييف، خاصة أن معظم المعارضة لم تشارك في التصويت.

ويحكم علييف، الذي يتولى السلطة منذ عام 2003، وقد تم تأكيد بقائه في منصبه في فبراير. واستفاد من موجة من تنامى النزعة الوطنية منذ استعادة أذربيجان لمنطقة ناجورنو كاراباخ في سبتمبر 2023، عندما فر أكثر من 100 ألف أرمني من عرقية الأرمن من موطنهم إلى أرمينيا.