صفارات الإنذار تدوي بشكل مستمر في منطقة البحر الميت بسبب هجوم إيراني بالمسيرات

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن هجوم بالمسيرات من إيران، حيث دوت صفارات الإنذار بشكل مستمر في منطقة البحر الميت.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن صفارات الإنذار دوت في منطقة البحر الميت للمرة الثانية خلال دقائق، بما في ذلك في فندقي مركز البحر الميت ونيفيه زوهار، بسبب مخاوف من تسلل طائرة بدون طيار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 2:57 و3:00 فجرا في منطقة البحر الميت، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة مسيرة انطلقت من إيران. وتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وعاد الجيش الإسرائيلي للإعلان مجددا أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أخرى أُطلقت من إيران. و"تم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة" أيضا.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء الخميس استهداف مواقع إسرائيلية بالطائرات المسيرة القتالية لأول مرة مرة منذ بدء تبادل الضربات بيت طهران وتل أبيب في الـ13 من شهر يونيو الجاري.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، أن 271 شخصا على الأقل دخلوا المستشفى بعد الضربات الإيرانية صباح الخميس.