جماعة الحوثي تكشف قائمة وزراء اغتالتهم إسرائيل بغارة جوية على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أسماء مسئولي حكومتها الذين قتلتهم إسرائيل في غارة جوية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة في صنعاء الخميس الماضي.

ونشرت قناة "المسيرة نت"، التابعة للجماعة، يوم الاثنين، مراسم تشييع جنازة المسئولين الراحلين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي.

ونشرت القناة صورًا لأبرز الوزراء الذين قتلوا في الهجوم وهم وزير العدل مجاهد عبد الله، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي سيف محمد حسن، إضافة إلى وزير الثقافة علي اليافعي.

وأشارت القناة إلى أن وزراء الإعلام والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة لقوا مصرعهم أيضا في الهجوم مع مسئولين آخرين.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، أمس الأحد إن إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.