ممثل رئيس الجمهورية بمجموعة العشرين: الجوع يُستَخدم كسلاح لكسر صمود الشعب الفلسطيني

قال السفير راجى الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، إنَّه يتم استخدام الجوع كسلاح لكسر صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بقضايا الأمن الغذائي لمجموعة العشرين بالقاهرة، أنَّه يجب التحرك بشكل جاد لمجابهة الوضع المأساوي في غزة في ظل العدوان غير المسبوق الذي يتعرض لها القطاع.

وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن ملف الأمن الغذائي على مستوى العالم دون التطرق لحالة المجاعة والجوع التي تتعرض لها قطاع غزة، والتي تم إعلانها حالة فعلية على أرض الواقع من قِبل الأمم المتحدة.

كما شدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على مجابهة تحدي ندرة المياه ومحدوديتها وتفعيل السبل الصحيحة لإدراتها، موضحًا أنه من دون مجابهة هذا التحدي لا يمكن أيضًا تحقيق الأمن الغذائي بشكل كافٍ.

ونوه بأن هناك حاجة للمضي قدما في هذا المسار من أجل تحقيق استدامة في الأمن الغذائي، في ظل التحديات الراهنة التي تتعرض لها الدول على مستوى العالم.

وأكد أن التحدي الذي يمثله الأمن الغذائي فريد من نوعه ليس فقط بسبب الأزمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ سنوات لكن أيضًا بسبب طبيعتها التراكمية.