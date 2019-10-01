بروتوكول بين «العربية للتصنيع وبريتون» الإيطالية لتوطين تكنولوجيا صناعة ماكينات الرخام

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وقعت الهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون مع شركة "بريتون" الإيطالية لتوطين تكنولوجيا صناعة المعدات وماكينات صناعة الرخام.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لزيادة القيمة المضافة للصناعات التي تدعم خطط التنمية الشاملة وسد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن نقل الخبرة الفنية وتدريب الكوادر البشرية وتوطين تكنولوجيا صناعة معدات وماكينات الرخام وفقا لمواصفات الجودة العالمية .. مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي مع التوسع مستقبلا لفتح منافذ للتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية.

وأضاف أن التعاون يشمل أيضا التصنيع المشترك لخطوط إنتاج الرخام وماكينات تقطيع وتشكيل الرخام والأحجار الطبيعية .. مشيرا إلى الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والإسراع بتفعيل آليات التعاون والشراكة.

كما شدد "التراس" على أهمية المشاركة في إقامة صناعة وطنية لماكينات الرخام، موضحا أن التكنولوجيا بتلك المعدات تمتاز بالدقة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأحجام وأشكال متعددة ، كما يمكن تطويعها لتلبية احتياجات المستخدم.

من جانبهم، أشاد مسئولو شركة "بريتون" الإيطالية بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعربوا عن تطلعهم للتوسع في فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع الهيئة تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السوق المحلي من معدات وماكينات الرخام والتصدير مستقبلا لأفريقيا والشرق الأوسط، مشددين على أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.