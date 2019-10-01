قال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، إن هناك العديد من اللاعبين أحق من محمد صلاح بارتداء شارة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة.
وأكد عميد لاعبي العالم، في تصريحات إذاعية أمس الإثنين: "لست مع الحديث المثار حاليا حول منح شارة قيادة منتخب مصر لصلاح لترضيته بعد أزمة التصويت في جوائز أفضل لاعب في العالم".
وأكمل "شارة قيادة المنتخب بالأقدمية ولا بد أن يكون لصاحبها سمات شخصية محددة".
وشدد "حال إعطاء شارة القيادة لصلاح لا بد من التواصل مع أحمد حجازي ومحمد النني وأحمد الشناوي لإرضائهم لأنهم أقدم منه في المنتخب".
وحول القائمة المعلنة بوسائل الاعلام حول أسماء لاعبي المنتخب الوطني بالمعسكر المقبل، قال : "تسريب قائمة المنتخب المبدأية للتهدئة ليس أكثر، فالدوري مازال طويلا وسيظهر لاعبين مميزين اخرين بكل تأكيد".
واختتم حسن تصريحاته: "أما حال انضمام أحمد فتحي فهو الأجدر بها، وذلك لما قدمه مع الفراعنة خلال الفترة الماضية واحراز العديد من البطولات".
ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوتسوانا في الـ14 من شهر أكتوبر المقبل في لقاء ودي وهو أول اختبار للفراعنة تحت قيادة مدربهم الجديد حسام البدري.