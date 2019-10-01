في 1 أكتوبر من كل عام، يحتفل محبو القهوة في جميع أنحاء العالم بـ«اليوم العالمي للقهوة»؛ تعبيرًا عن حبهم الشديد لها، وكان أول احتفال رسمي باليوم العالمي للقهوة في 1 أكتوبر 2015، بعدما احتفلت به المنظمة الدولية للقهوة في ميلانو بإيطاليا.

تشكل القهوة أهمية كبيرة في حياة الكثيرين، فالبعض يتعامل معها كمنبه بداية النهار، وارتشاف القهوة أصبح من الطقوس المصاحبة للقراءة أو الاستماع للموسيقى.

فوائد القهوة لا تقف فقط كوسيلة لـ"ضبط المزاج" ، ففوائدها وصلت إلى أنها تضيف إلى حياتنا بضعة أعوام.

وفي" اليوم العالمي للقهوة " نستعرض دراسة حديثة نشرتها صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حول ارتباط القهوة بزيادة العمر، وأكد باحثون إن شرب ما لا يقل عن فنجانين من القهوة يوميًا يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع بحوالي عامين.

وأُجري البحث الذي نُشر في المجلة الأوروبية لعلم الأوبئة، عن طريق تحليل 40 دراسة شملت حوالي 3 ملايين شخص، وبدراسة الأسباب المؤدية للوفاة، وجد الباحثون أن شرب القهوة له علاقة عكسية مع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بغض النظر عن العمر وحالة زيادة الوزن وتناول الكحوليات وحالة التدخين ومحتوى الكافيين من القهوة.

ووفقًا للباحثين، فإن استهلاك القهوة المعتدل وبدون إفراط حتى لا يسبب نتيجة عكسية، مثل فنجانين أو أربعة فناجين يوميًا مرتبط بتخفيض معدل الوفيات لجميع الأسباب، وبالإضافة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع، فإن شرب القهوة يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي.

وتعمقت الدراسة لفحص العلاقة بين القهوة والوفيات "في مجموعات سكانية فرعية مختلفة حسب خصائص الأشخاص"، مثل الشيخوخة والسمنة وعوامل نمط الحياة الأخرى التي تؤثر على الوفيات في أوروبا وآسيا؛ وكانت العلاقة بين القهوة والوفيات أقوى من الارتباط العكسي في الولايات المتحدة، وفقًا للدراسة.