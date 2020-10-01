 قرار جمهوري بتعديل بعض احكام قرار إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات - بوابة الشروق
الخميس 1 أكتوبر 2020 6:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟


النتـائـج تصويت

قرار جمهوري بتعديل بعض احكام قرار إنشاء الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

أ ش أ
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 6:07 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

ومن ناحية أخرى، أصدر الرئيس السيسي قرار رقم ٥٧٣ لسنة ٢٠٢٠ بإستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ٢٠٢٠، بالنص التالي:

تعيين السيد علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف، سفيراً فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
نشر القراران في الجريدة الرسمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك