 نبيلة عبيد: كشف المستور من أهم الأفلام المصرية - بوابة الشروق
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نبيلة عبيد: كشف المستور من أهم الأفلام المصرية

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:49 م
شاركت الفنانة نبيلة عبيد، جمهورها على إنستجرام، بفيديو يتضمن مجموعة من مشاهد فيلمها "كشف المستور".

وعلقت عبيد قائلة: "كشف المستور واحد من أهم الأفلام المصرية، عبقرية الاستاذ وحيد حامد إزاي تنبأ بكل الأحداث اللي حصلت في مصر في قالب درامي عظيم، صاغه المبدع عاطف الطيب سينمائيا بشكل ولا أحلى".

وتابعت: "مشهد النهاية وأغنية عبد الحليم حافظ كلكم طلبتوه مني أكتر من مرة، وأنا الحقيقة بحب الفيلم دا كله على بعضه".

فيلم "كشف المستور" إنتاج ١٩٩٤، وتدور أحداثه حول سلوى التي كانت تعمل في خدمة المخابرات في فترة مراكز القوى واستغلالها جمالها في الإيقاع بالشخصيات الهامة، ثم تعتزل وتتزوج من أستاذ مرموق وتحيا حياة فاضلة، ولكن بعد 20 عامًا يحتاج رئيس المخابرات لخدمة من نفس النوع ويهدد سلوى بشريط قديم حتى تستجيب لطلبه.

https://www.instagram.com/p/CF0BEF1g5V-/?igshid=1wql1idhwfkkt

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