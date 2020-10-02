البحرين ترحب بمفاوضات لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المملكة بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإطلاق المفاوضات بين الجمهورية اللبنانية وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، باعتباره خطوة مهمة لترسيم الحدود بين البلدين وبما يؤدي إلى حفظ حقوق لبنان الشقيق.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، أشادت وزارة الخارجية البحرينية بالوساطة والجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح فرصة مواتية للتفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لما من شأنه حفظ مصالح البلدين وتحقيق مزيد من الاستقرار والسلم والازدهار في المنطقة.



وتوصلت لبنان وإسرائيل، اليوم الخميس، إلى اتفاق إطار للتفاوض برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة، على ترسيم الحدود المتنازع عليها، والتي كانت خط المواجهة لصراعات عدة.



وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن بلاده ستجري محادثات بوساطة أممية مع إسرائيل في شأن الحدود البرية والبحرية، الأمر الذي أكده وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز.