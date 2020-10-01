المفوضية الأوروبية تعلن اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اعتزامها اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة بشأن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرق أجزاء من اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتقول بروكسل إن رئيس الوزراء خالف وعد "حسن النية" الذي وقع عليه الجانبان في اتفاق الانسحاب الذي أبرم وأقره البرلمان العام الماضي، ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية مشيرة إلى أن الخطوة تعد تصعيدًا كبيرًا في التوترات مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق التجاري بين الجانبين.

وكان البرلمان البريطاني أيد هذا الأسبوع خطط الحكومة فيما يخص مشروع قانون التجارة الداخلية الذي يخرق بعض ما تم التوافق بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، وسيطرح القانون أمام مجلس اللوردات للمناقشة والتصويت.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الماضي إلا أنها تظل في فترة انتقالية ما يعني التزامها بالكثير من القواعد ذاتها حتى نهاية العام الجاري.

وتجري المحادثات حاليًا بشأن العلاقة المستقبلية ولكن إذا لم يتم التوصل لانفراجة بحلول منتصف أكتوبر الجاري فإن احتمال الخروج دون اتفاق قد يظهر في الأفق مجددًا.