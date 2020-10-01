 وزير الإعلام: محتوى حملة تنظيم الأسرة سيكون مبسطا لرفع وعي المواطن - بوابة الشروق
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وزير الإعلام: محتوى حملة تنظيم الأسرة سيكون مبسطا لرفع وعي المواطن

أسامة هيكل
أسامة هيكل

نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 3:11 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 3:11 م

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن مقترح الوزارة الأولي لشكل الحملة الإعلانية والإعلامية لتنظيم الأسرة يتضمن محتوى مبسطًا للمواطن من خلال الإعلانات الخارجية، والإذاعة والتلفزيون، ومواقع التواصل الاجتماعي، والأعمال الدرامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية لوضع خطة الحكومة لتنظيم الأسرة، والتي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور أعضاء اللجنة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ود. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب وزير الدولة للإعلام.

وأوضح هيكل أن الهدف من الحملة هو رفع الوعي بتحديات الزيادة السكانية والآثار السلبية على الأسرة، فضلاً عن معالجة دوافع كثرة الإنجاب ورفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة ذاته.

وأكد أن الدراما والإعلانات والبرامج واللقاءات التلفزيونية لها تأثير كبير على الفئات المجتمعية المختلفة في مصر، موضحًا أن الشرائح المستهدفة للحملة تتراوح أعمارهم من 17 إلى 40 عامًا من الذكور والإناث على السواء.


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