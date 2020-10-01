البحرين تعلن تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي للمملكة

زار مملكة البحرين، يوم أمس الأربعاء، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، وكان في استقباله رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، تباحث الجانبان خلال الزيارة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.