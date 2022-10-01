الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب توضيحا من روسيا بشأن مدير محطة زابوريجيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها طلبت معلومات من روسيا عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة، دون رد على أسئلة اليوم السبت: "تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات"، وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرجواتوم، في وقت سابق اليوم السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وذكرت الشركة، في بيان، أن إيجور موراشوف، اعتُقل وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرجودار.

وأضافت: "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين في اتجاه غير معلوم".

وتعتبر زابوريجيا أكبر محطة نووية في قارة أوروبا، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك تعتبر جديدة نسبيا.