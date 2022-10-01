شكري يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في الاجتماع التحضيري لقمة المناخ

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، غدا الأحد إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا، للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الذى تستضيفه الكونغو الديمقراطية بالشراكة مع مصر بصفتها دولة الرئاسة للمؤتمر.



وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد للجوانب الموضوعية لمؤتمر (كوب 27)، حيث يُعد الاجتماع التحضيري بمثابة المحطة الأخيرة على المستوى الوزاري قبل انعقاد مؤتمر الأطراف في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بحسب مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.



وكشف أبو زيد عن أن الاجتماع سيركز على الموضوعات الرئيسية التي يتم تناولها خلال المؤتمر، ومن أبرزها جهود خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل المناخ، والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحاً ان الوزير سامح شكرى سيشارك على هامش الاجتماع في منتدى الدول الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ، وسيعقد لقاءات ثنائية مع الوزراء والمبعوثين المعنيين بالمناخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الكونغوليين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.