 زيلينسكي: مستعد لمفاوضات مع روسيا رفقة رئيس آخر غير بوتين - بوابة الشروق
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زيلينسكي: مستعد لمفاوضات مع روسيا رفقة رئيس آخر غير بوتين

د ب أ
نشر في: السبت 1 أكتوبر 2022 - 2:05 ص | آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2022 - 2:05 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لإجراء مباحثات تسوية مع موسكو، بشرط التفاوض مع رئيس روسي غير فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن زيلينسكي قال في كلمة مصورة نُشرت على قناته على منصة تليجرام: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس روسي آخر".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية رسمياً إلى بلاده، ألا وهي دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، مؤكداً أن هذا القرار حسم نهائياً.

وصرح بوتين بإعادة إعمار تلك المدن، لكي يشعر سكانها بالسلام والأمان، مشيرا إلى أن سكان تلك المناطق أضحوا مواطنين روساً.

 

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