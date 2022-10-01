القنصل المصري يسلم مساعدات طبية لعلاج مرضى الكلى في بورسودان

وشهد تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية والدوائية، أمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر السودانية رابح فضل الكريم، ومدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر دكتور إبراهيم ملك الناصر، ومدير مركز الكلى في بورسودان دكتور ياسر محمد، ومجموعة من مسئولي ولاية البحر الأحمر.وأعرب مدير عام وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر، عن خالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية ووزارة الخارجية، وخاصة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والقنصلية العامة المصرية في بورسودان، على المساعدات الطبية المقدمة والتي تمثل الدفعة الثالثة المرسلة خلال عام.وأكد قوة العلاقات الثنائية على المستوى الحكومي أو الشعبي والروابط الأسرية والقبلية الوطيدة بين مصر والسودان.