سلوفاكيا: حزب رئيس الوزراء السابق فيكو يفوز في الانتخابات البرلمانية

فاز رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو وحزبه "اس ام اي ار- اس اس دي" الشعبوي (اتجاه- الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية) في الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، على عكس ما أظهرته استطلاعات آراء الناخبين لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وأظهرت النتائج الأولية للجنة الانتخابات في براتيسلافا صباح اليوم الأحد أنه بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حاز حزب "اس ام اي ار- اس اس دي" الشعبوي (اتجاه- الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكية) على 3ر23% من الأصوات.

ومن شأن هذه النتيجة أن تعطي لحزب فيكو التقدم على حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي، الذي لم يتم تمثيله في البرلمان من قبل. وجاء الحزب في المرتبة الثانية بنسبة 17%. وكان حزب سلوفاكيا التقدمي الليبرالي متقدما في استطلاعات الرأي لدى الخروج.

وقد بلغت نسبة المشاركة نحو 68%.

مع ذلك، ليس من السهل أن يشكل حزب فيكو ائتلافا بأغلبية كافية للسيطرة على البرلمان.

وكان رئيس الوزراء السابق فيكو قد أعلن قبل الانتخابات أنه يريد وقف إرسال أسلحة لأوكرانيا، التي لا تحظى بشعبية لدى الناخبين.