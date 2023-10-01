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تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا من ضبط طالب تعدى على مبيض محارة بسلاح أبيض؛ مما أدى لوفاته بسبب خلافات الجيرة في المنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا، إخطارا من قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا، بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مبيض محارة- مقيم دائرة القسم- وبها جرح طعنى نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال شقيقه إتهم طالب- مقيم بذات العنوان- بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالمنيا، عن ضبط المتهم والأداة المستخدمة "سكين" وتبين إصابته بجرح بفروة الرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.