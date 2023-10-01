العراق يدرس خططا لتطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة إكمال مشاريع توسيع وصيانة الموانئ النفطية العراقية، ومجمعات التخزين والتصريف في عموم البلاد.

وشدد السوداني، في اجتماع مع كبار المسئولين في وزارة النفط لمتابعة مشاريع وخطط تطوير القطاع النفطي، على ضرورة اعتماد مبدأ "المشروع المتكامل عند استثمار حقول النفط والغاز، على أن يتضمن عددا من المشاريع الخاصة بالمصافي والبتروكيماوية وصناعة الغاز ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيمياوية والأسمدة، بهدف سدّ الحاجة الملحّة لها في الأسواق المحلية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وطالب السوداني، وزارة النفط بدعوة الشركات المتخصصة في مجال تشييد المصافي للاستثمار وإنجاز مشاريع الغاز والتوسّع في استثمار الحقول العراقية المنتجة للغاز الطبيعي، لغرض تزويد محطات الكهرباء والمصانع الوطنية المنتجة للأسمدة باحتياجاتها من الغاز.

كما وجّه السوداني "بمتابعة تنفيذ خطط الوزارة القصيرة الأمد والطويلة الأمد لاستيعاب المتطلبات الاقتصادية المحلية وحاجة السوق العالمية للنفط العراقي والمشتقات النفطية في المستقبل المنظور، وضرورة إبراز دور العراق الفاعل والمهم في منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك".

وأكد "أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعدّة لمراحل التنفيذ، والعمل المبكّر على تذليل جميع العقبات الإدارية والفنية أمام استكمال المشاريع".

وحسب البيان جرى، خلال الاجتماع، استعراض مشاريع وزارة النفط في مجال استثمار الغاز وتطوير المصافي ومنظومة التصدير، وكذلك استعراض خطة الوزارة باتجاه زيادة الإنتاج ورفع كفاءة إستثمار الثروات.

كما شهد الاجتماع استعراض سير العمل في المشاريع الخاصة بالمصافي وتأكيد ضرورة استكمالها بأقرب وقت ممكن؛ من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والوقود، خصوصا بعد أن تمّ تشغيل مصفاة كربلاء لتكرير النفط الخام بنجاح.