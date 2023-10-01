أهداف أوباما في الكونفدرالية تنقذ مشوار الزمالك دائماً

ساهم هدف "البديل" يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك في مرمى أرتا سولار بطل جيبوتي، في تحقيق قياسية للزمالك بنتيجة مباراته ضمن إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل أوباما هدف التعادل للزمالك في مرمى الضيوف الذين كانوا قد تقدموا بهدف مباغت في الدقيقة 16 ليزيدوا الوضع تعقيداً على الفارس الأبيض الذي خسر ذهابا 2-0 ليصبح بحاجة للفوز برباعية في استاد القاهرة.

ويعد هدف أوباما الذي جاء بضربة رأس في بداية الشوط الثاني "ماركة مسجلة"، للاعب الزمالك، الذي سبق أن سجل في هذه البطولة بالتخصص هدفاً أنقذ مشوار فريقه مثلما أنقذه مساء السبت أيضا.

ففي نسخة 2019 – التي فاز الزمالك بلقبها – سجل أوباما هدفاً قاتلاً في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي ليرد على تقدم الفريق الضيف بهدف، ويعادل النتيجة، ذلك التعادل كان كافياً ليضمن للزمالك النقطة الثانية والتي أعادت فريق المدرب كريستيان جروس لحسابات التأهل.

في ذلك الوقت سجل أوباما هدفاً برأسية، ليتعادل الزمالك مع بترو أتلتيكو، بعدما كان خسر أمام جورماهيا الكيني برباعية في الجولة الأولى، ثم تعادل مع نصر حسين داي الجزائري، ليكون التعادل مع بطل أنجولا بمثابة إنقاذ لمسيرة الزمالك في البطولة، حيث أن الفريق بعد ذلك فاز على بترو أتلتيكو في لوندا ثم تغلب على جورماهيا برباعية في مصر، قبل أن يتعادل مع الفريق الجزائري ويصعد عن المجموعة بصعوبة ويواصل رحلته نحو اللقب.

بالأمس سجل أوباما هدفاً أعاد للزمالك أمل التأهل، حيث تبعه هدفاً آخر من شيكابالا وثالث من زيزو ورابع من حمزة المثلوثي ليمر الأبيض إلى دور المجموعات.