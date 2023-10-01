 حرس الحدود السعودي يحبط محاولة تهريب 75 كيلوجراما من نبات القات المخدر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرس الحدود السعودي يحبط محاولة تهريب 75 كيلوجراما من نبات القات المخدر

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نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 5:51 م

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودي، في قطاع الحرث بمنطقة جازان، محاولة تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

وأكدت الجهات الأمنية السعودية أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.


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