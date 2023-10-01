توافد مئات المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، لليوم السادس على التوالي، على مكتب الشهر العقاري بمنطقة الجيزة، لتحرير تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وحددت الهيئة 215 مكتب توثيق بمصلحة الشهر العقاري لإثبات توقيع المواطنين على التأييدات لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من اليوم حتى 14 أكتوبر المقبل الذي تغلق فيه الهيئة باب تلقي طلبات المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وأشار قرار الهيئة إلى أن التأييدات يجري تحريرها وإثبات توقيع المواطنين عليها مجانا وبغير رسوم.

• شروط الترشح

ويشترط القانون على مرشح الرئاسة نيل تركية 20 عضوًا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات.

• موعد الانتخابات

وأعلنت الهيئة اليوم الاثنين عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.

وحدت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.