أوكرانيا تستعد لتحميل 5 سفن حبوب رغم التهديدات الروسية

قالت أوكرانيا إن 5 سفن تتجه إلى موانئها على البحر الأسود للتحميل، بينما غادرت 3 سفن أخرى مؤخرا محملة بشحنات، حيث تسعى كييف للتغلب على الحصار الروسي على صادراتها من السلع الأساسية.



وسيتم تحميل السفن الخمس بـ120 ألف طن من الحبوب لأفريقيا وأوروبا في ما يسمى بموانئ أوديسا الكبيرة، والتي تشمل تشورنوموسك وبيفديني، حسبما قال وزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك.



وتحاول أوكرانيا إنشاء ممر آمن جديد لصادراتها، على الرغم من التهديدات الروسية بمهاجمة السفن بعد انسحاب موسكو من اتفاق حبوب توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في الصيف. وتعرضت طرق التجارة البديلة عبر الموانئ على نهر الدانوب لهجوم من قبل طائرات الكرملين المسيرة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وانخفضت شحنات الحبوب الصادرة إلى 1.75 مليون طن في سبتمبر من 3 ملايين طن في أغسطس.